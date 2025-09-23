Lorna Cepeda, la Peliteñida, llegará a México para convivencia con fans

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- La actriz colombiana Lorna Cepeda, reconocida en toda Latinoamérica por su icónico papel como Patricia Fernández, “la Peliteñida” en Yo Soy Betty, la Fea, será una de las invitadas especiales de La Conve 64, que se realizará el 22 y 23 de noviembre en Cintermex, Monterrey.

La información fue compartida a través de redes sociales por los organizadores del evento, quienes confirmaron la participación de la también actriz de Eco Moda y Betty, la fea: la historia continúa.