Lorna Cepeda, la Peliteñida, llegará a México para convivencia con fans

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- La actriz colombiana Lorna Cepeda, reconocida en toda Latinoamérica por su icónico papel como Patricia Fernández, “la Peliteñida” en Yo Soy Betty, la Fea, será una de las invitadas especiales de La Conve 64, que se realizará el 22 y 23 de noviembre en Cintermex, Monterrey.
La información fue compartida a través de redes sociales por los organizadores del evento, quienes confirmaron la participación de la también actriz de Eco Moda y Betty, la fea: la historia continúa.
Cepeda se suma como invitada internacional a esta convención de cultura pop, una de las más importantes del norte del país.
Lorna Cepeda ha logrado consolidar una carrera que va más allá de su personaje en la telenovela, participando en proyectos de televisión, cine y teatro, como Amas de Casa Desesperadas y Chepe Fortuna.
Su presencia genera gran expectativa entre los fans mexicanos, quienes podrán conocerla en sesiones especiales durante el evento.
La Conve 64 contará con actividades, venta de coleccionables, cosplay y más figuras del entretenimiento.
Los boletos están disponibles a través de www.laconve.com, incluyendo experiencias VIP con los invitados.
RYE-