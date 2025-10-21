Lolita Cortés revela por qué Yuridia no ganó La Academia en Tv Azteca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una reciente plática entre figuras del espectáculo como Fabiola Campomanes, Kim Shantal, César "Teo" Doroteo y Lolita Cortés, en el programa La Granja VIP de Tv Azteca, salió a relucir uno de los momentos más recordados de La Academia: la polémica final de su cuarta generación, celebrada en 2005.

En el encuentro, difundido en redes sociales, el también creador de contenido “Teo” Doroteo comentó que, desde su perspectiva, Yuridia debió haber ganado aquella edición, en lugar de Erasmo Catarino. Fue entonces cuando Lolita Cortés, quien formó parte del jurado en ese tiempo, intervino para explicar lo que, según ella, fue determinante en el resultado.