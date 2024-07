Lolita Cortés, llorosa, agradece a Betty La Fea por traerle alegría durante el cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lolita Cortés, entre lágrimas, agradeció a los protagonistas de Yo Soy Betty La Fea, telenovela colombiana de RCN, por traerle alegría durante el cáncer que padeció.

Fue en el marco del regreso de la historia, en formato de serie llamada Betty La Fea La Historia Continúa, que se realizó un fan event de Los 40 en el que estuvieron presentes Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Abello (Don Armando Mendoza), en el que se dio el momento.

En el video se aprecia que hay un ciclo de preguntas y respuestas, en el que Lolita Cortés pidió participar para compartir su historia.

Al darle la palabra, la actriz se presentó como artista del teatro musical con 40 años de trayectoria.

Asimismo, destacó con un bello mensaje la alegría que le trajo la telenovela Betty La Fea mientras padeció cáncer.

“Yo quiero agradecerles porque el año pasado como varios saben me dio cáncer y lo logré, estoy en remisión, pasé por la mastectomía doble y ahora hace quince días me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer, pero quiero decirles que ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegara a mi, a mi corazón y a mi vida. Siendo actriz, cantante, bailarina, verlos a ustedes me llenaba de alegría, me ha llenado de alegría y estoy esperando todo lo que viene adelante. Y quiero agradecerles en nombre de mi familia y del mío propio y de todos nosotros, gracias por lo que han logrado en nuestra vida”.

El momento, a partir del minuto 2:00: