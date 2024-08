Lolita Cortés arremete contra director de la academia; defendía a Espinoza Paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al término de la presentación de la alumna de la academia Caro Heredia con la canción "Sobreviviré" de Mónica Naranjo, en desacuerdo en cuanto a las críticas, causó que Lolita Cortés y Héctor Martínez protagonizaran un tenso momento.

Y es que todo comenzó cuando Espinoza Paz comenzó a emitir su crítica a la participante, pues le hizo un observación respecto a la forma de tomar aire al momento de cantar.

Lo que despertó el enojo de director quien dijo: "¿Cómo quieres que respire entonces?, mejor siéntate, no te hundas más" a lo que Espinoza respondió: "Yo ya me realicé maestro, ya me realicé", entonces Martínez agregó: "En éxito o cómo artista, son cosas diferentes, tienes fama o eres un gran artista, cuidado porque podemos ver tus videos para criticarte a ti también" concluyó el director de la academia 2024.

Posterior a ese momento, Lolita Cortés intervino para defender al cantante de regional mexicano.

Lolita: "Maestro usted no puede poner en tela de juicio la carrera de este artista, jamás, jamás, usted le dijo no te hundas y ahora yo le digo no se hunda usted, cállese".

Héctor Martínez: "Como caballero te pido que sea la última vez que me callas la boca, jamás te he faltado el respeto, no brinques esa puerta".

La acalorada discusión terminó ahí y continuaron con la presentación de los participantes.