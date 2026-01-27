Localizan al nieto de Lucha Villa reportado como desaparecido en SLP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un día después de que se activara una ficha de búsqueda por su desaparición, Ismael Esqueda Miller, empresario ganadero y nieto de la cantante mexicana Lucha Villa, fue localizado en San Luis Potosí.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el hombre de 45 años había sido visto por última vez el pasado 26 de enero en la colonia Lomas 3ª Sección, en la capital potosina.
La alerta generó atención mediática, dado el parentesco con la icónica intérprete del regional mexicano, quien reside en esa entidad desde su retiro artístico.
La ficha difundida por las autoridades señalaba que el empresario vestía una playera de manga corta, camisa azul con cuadros rojos, pantalón de mezclilla, tenis y portaba dos pulseras —una amarilla y otra negra— al momento de su desaparición.
Este 27 de enero, la Comisión informó en redes sociales que la persona había sido localizada, sin precisar en qué condiciones fue encontrado ni brindar más información al respecto. Tampoco se han emitido declaraciones oficiales por parte de la familia.
El caso generó diversas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios expresaron apoyo y preocupación por el bienestar del nieto de la artista.
