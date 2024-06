¿Lo recuerdas? Reaparece el comediante Miguel Luis, y trabaja de cerillo [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-En las últimas horas se ha viralizó video del comediante Miguel Luis, quien trabajó por años en los programas de Eugenio Derbez, y que solía tener segmentos con Sammy.

Fue a través de TikTok que se dieron a conocer videos en los que aparece Miguel Luis, en donde se muestra a qué se dedica actualmente, y en uno de sus clips más recientes se le puede ver luciendo un pants rojo y una playera naranja acomodando carritos de supermercado mientras habla.

“Hola, hola qué tal amigos, yo soy su amigo Miguel Luis y ¿qué creen? Estoy en un TikTok más porque no hay chambra, no hay chamba y ni modo, me vine a trabajar de aquí de cerillo a acomodar los carritos del súper, ayúdenme porque tengo mucho calor, pero ahí voy”