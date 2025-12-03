¿Lo recuerdas? Profe viral de matemáticas ahora enciende las redes con contenido "hot"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pietro Boselli, el modelo italiano conocido mundialmente como "el profesor de matemáticas más sexy del mundo", celebró su cumpleaños número 37 con una publicación que no dejó nada a la imaginación y que confirma una nueva etapa profesional: la creación de contenido en la plataforma OnlyFans.
En una historia publicada hace apenas unas horas en su cuenta verificada de Instagram (@pietroboselli), el también ingeniero y exprofesor universitario se mostró completamente desnudo frente al espejo, acompañado del texto: “"BDAY BOY IN BDAY SUIT – THIS IS 37", lo que rápidamente captó la atención de sus más de 3.3 millones de seguidores.
Paralelamente, Boselli actualizó su perfil de OnlyFans, donde ahora invita a suscriptores a acceder a contenido “SUPER HOT (explicit)” por una cuota mensual de 18 dólares.
El contenido ofrecido en dicha plataforma sugiere un giro más provocativo en la carrera del también empresario, quien en años anteriores combinaba su formación científica con campañas de moda y proyectos de fitness.
Aunque aún continúa como modelo para agencias internacionales como IMG Models, la incursión en OnlyFans muestra un enfoque distinto al que mantuvo durante gran parte de su carrera, posicionándose ahora en el terreno del contenido adulto exclusivo, un fenómeno creciente entre figuras públicas.
Boselli mantiene además su imagen como influencer fitness y director creativo de su marca deportiva Petra Design, aunque su reciente estrategia en redes sociales apunta a la exploración de su “lado sexy oculto”, como él mismo lo define en su perfil.