¿Lo recuerdas? Profe viral de matemáticas ahora enciende las redes con contenido "hot"

Paralelamente, Boselli actualizó su perfil de OnlyFans, donde ahora invita a suscriptores a acceder a contenido “SUPER HOT (explicit)” por una cuota mensual de 18 dólares.

El contenido ofrecido en dicha plataforma sugiere un giro más provocativo en la carrera del también empresario, quien en años anteriores combinaba su formación científica con campañas de moda y proyectos de fitness.

Aunque aún continúa como modelo para agencias internacionales como IMG Models, la incursión en OnlyFans muestra un enfoque distinto al que mantuvo durante gran parte de su carrera, posicionándose ahora en el terreno del contenido adulto exclusivo, un fenómeno creciente entre figuras públicas.