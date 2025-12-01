Lo que te depara diciembre 2025 según tu signo zodiacal y Mhoni Vidente

A continuación, te presentamos lo que le depara diciembre 2025 a cada signo:

Aries: Recibirás abundancia, dos viajes importantes y un despertar personal que marcará el inicio de nuevos proyectos. Es un mes ideal para iniciar un negocio propio o buscar trabajo en el extranjero. También tendrás la oportunidad de mejorar tu entorno familiar: pintar, remodelar o redecorar tu casa para las celebraciones. Cuida tu salud, especialmente garganta y pulmones, y refuerza tu sistema inmune con vitaminas. El Arcángel Uriel te acompaña, dándote fuerza para dejar atrás relaciones o situaciones negativas. Números mágicos: 22, 29, 66. Colores: blanco y azul.

Tauro: Disfrutarás de estabilidad económica, oportunidades laborales y dos viajes placenteros. Aprovecha tu carisma natural para atraer nuevas amistades o amores sinceros. Recibirás dinero extra por aguinaldo, deudas saldadas o suerte en juegos de azar. Cuida tu salud ocular y auditiva, y evita los cambios bruscos de temperatura. Arcángel Gabriel te guía para cerrar el año con logros y planear nuevas metas. Números mágicos: 05, 37, 48. Colores: rojo y amarillo.

Géminis: Energías alineadas a tu favor. Aumentará tu magnetismo y podrías vivir momentos intensos en el amor. Estarás en el centro de muchas conversaciones y propuestas; aprovecha tu intuición para diferenciar a personas sinceras de quienes buscan aprovecharse. Es un mes para resolver temas legales pendientes y organizar tus finanzas. Cuida tu nivel de estrés y duerme bien. El Arcángel Miguel trae nuevos comienzos, protección y fuerza. Números mágicos: 01, 16, 18. Colores: naranja y azul.

Cáncer: Encontrarás soluciones a problemas emocionales y tomarás decisiones importantes para tu futuro. Serás anfitrión en varias celebraciones, así que prepara tu hogar con entusiasmo. Cuida tu alimentación para evitar problemas digestivos. Toma cursos rápidos relacionados con arte o salud para mejorar tu perfil profesional. Arcángel Metatrón te llena de paz interior y energía renovada. Números mágicos: 11, 19, 30. Colores: azul y verde.

Leo: Un mes con oportunidades laborales, viajes y reconciliaciones familiares. Habrá reconocimientos y propuestas para subir de puesto o emprender. Tu liderazgo estará muy presente, pero deberás cuidar tu ego y no compartir demasiado tus planes. Cuida tu columna y riñones. El Arcángel Jofiel te impulsa a liberarte de ataduras y enfocarte en decisiones que te hagan crecer. Números mágicos: 07, 14, 33. Colores: blanco y verde.

Virgo: La prosperidad tocará tu puerta, junto con sorpresas laborales y suerte en juegos de azar. Recibirás noticias sobre viajes o trámites migratorios. Mantén la humildad y evita confiar en promesas vacías. Tu punto débil será la migraña, así que procura descansar y equilibrar tus emociones. Arcángel Rafael te protege de enfermedades y energías negativas. Números mágicos: 06, 08, 20. Colores: rojo y amarillo.

Libra: Momento de cerrar ciclos, cumplir propósitos y dar pasos firmes hacia un nuevo comienzo. Recibirás propuestas de trabajo y amor verdadero. Tu hogar será el centro de reuniones, por lo que se recomienda renovarlo. Cuidado con el exceso de comida y bebidas, tu estómago puede resentirlo. Arcángel Metatrón te da claridad y fuerza para avanzar sin mirar atrás. Números mágicos: 17, 21, 40. Colores: blanco y negro.

Escorpio: Gran mes para los negocios y la suerte en lotería. Recibirás propuestas laborales importantes. Mantén los ojos abiertos ante personas con malas intenciones. Cuida tu garganta y aléjate de chismes y conflictos laborales. Arcángel Miguel te ofrece sanación y te ayuda a tomar decisiones sabias. Números mágicos: 02, 13, 27. Colores: rojo y amarillo.

Sagitario: Es tu mes, y se notará. Tendrás vitalidad, celebraciones, crecimiento profesional y recompensas inesperadas. Cierra proyectos y visualiza metas para 2026. Evita excesos y controla tus emociones. Arcángel Metatrón te guía hacia la abundancia y la renovación interior. Números mágicos: 12, 23, 61. Colores: azul y rojo.

Capricornio: Avance económico, pago de deudas y claridad sobre lo que deseas para el futuro. Estás en un periodo para fortalecer tu patrimonio y cerrar conflictos legales o familiares. Cuida tu espalda baja y rodéate de personas confiables. Arcángel Uriel te anima a tomar decisiones importantes sin miedo. Números mágicos: 03, 09, 30. Colores: verde y amarillo.

Acuario: Mes de éxito profesional, ventas favorables y cambios sentimentales positivos. Te reencontrarás con familiares o amores del pasado. Cuida tu salud mental, duerme bien y evita cargas emocionales innecesarias. Arcángel Metatrón te brinda equilibrio emocional y abundancia. Números mágicos: 15, 38, 50. Colores: naranja y rojo.

Piscis: Cierra el año con viajes, nuevas oportunidades laborales y realización personal. El mes será favorable para resolver pendientes, mejorar tu imagen y atraer nuevas relaciones. Cuidado con inflamaciones o temas hormonales. Arcángel Rafael te impulsa a sanar y lograr estabilidad emocional. Números mágicos: 10, 31, 66. Colores: blanco y azul.