"Lo que degrada no es arte": Verástegui redobla crítica contra Bad Bunny

Verástegui defendió su postura frente a las críticas recibidas por su primer mensaje y aseguró que su intención no es atacar a la música ni a un país, sino "una defensa de la cultura y, sobre todo, de los jóvenes". En su cuenta de X, señaló: "El ruido disfrazado de arte forma malos hábitos, moldea el lenguaje y mal educa el alma".

En el extenso mensaje, el también excandidato presidencial argumentó que cuando se normaliza "lo vulgar, lo violento, lo salvaje o lo vacío, el daño no es simbólico: es real", y defendió el arte con sentido moral como una herramienta que eleva la dignidad humana. "Lo que degrada no es arte. Lo que eleva, sí lo es", puntualizó.

Verástegui subrayó que su postura no tiene que ver con censura, sino con principios: "Defender una cultura que dignifique no es censura. Es responsabilidad moral. Es sentido común". Añadió que el arte sin moral "enferma y destruye", por lo que hizo un llamado a los artistas a usar sus talentos "para hacer de este mundo un lugar mejor".