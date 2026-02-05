"Lo que degrada no es arte": Verástegui redobla crítica contra Bad Bunny

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor, activista y productor mexicano Eduardo Verástegui publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales en el que arremete nuevamente contra el cantante puertorriqueño Bad Bunny, tras su destacada participación en los premios Grammy 2026, donde se convirtió en el primer artista en ganar Álbum del Año con un disco completamente en español.
Verástegui defendió su postura frente a las críticas recibidas por su primer mensaje y aseguró que su intención no es atacar a la música ni a un país, sino "una defensa de la cultura y, sobre todo, de los jóvenes". En su cuenta de X, señaló: "El ruido disfrazado de arte forma malos hábitos, moldea el lenguaje y mal educa el alma".
En el extenso mensaje, el también excandidato presidencial argumentó que cuando se normaliza "lo vulgar, lo violento, lo salvaje o lo vacío, el daño no es simbólico: es real", y defendió el arte con sentido moral como una herramienta que eleva la dignidad humana. "Lo que degrada no es arte. Lo que eleva, sí lo es", puntualizó.
Verástegui subrayó que su postura no tiene que ver con censura, sino con principios: "Defender una cultura que dignifique no es censura. Es responsabilidad moral. Es sentido común". Añadió que el arte sin moral "enferma y destruye", por lo que hizo un llamado a los artistas a usar sus talentos "para hacer de este mundo un lugar mejor".
También habló de su propia experiencia personal: “Lo digo con humildad y verdad: hubo un tiempo, hace más de 20 años, en el que yo mismo fui irresponsable y contribuí, con mi comportamiento y con parte de la música que promovíamos, a influir negativamente en la juventud. […] Me arrepentí, cambié y hoy trabajo para reparar ese daño”.
El actor concluyó su mensaje haciendo referencia a su trabajo en el cine: “Lo hago a través de películas como Bella, Little Boy, Sound of Freedom, Cabrini y próximamente Zero AD y Sound of Freedom 2”, y cerró con una frase contundente: "Todo para la mayor gloria de Dios. Ánimo. Sí se puede".
rmr