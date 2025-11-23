‘Lo nuestro va más allá de Nodal’: Cazzu rompe el silencio tras encuentro con Belinda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la gala de GQ México celebrada en la Ciudad de México, las cantantes Cazzu y Belinda coincidieron por primera vez en un evento público, lo que generó amplia atención mediática. Sin embargo, lejos de cualquier tensión, la artista argentina dejó claro que ambas tienen “mucho más en común que un hombre”.
En entrevista con medios antes de irse de México, Cazzu respondió con firmeza al ser cuestionada sobre una posible colaboración o “tiradera” contra Christian Nodal, ex pareja de ambas.
“Es una pelotudez, perdón”, dijo. “Nosotras no hemos tenido oportunidad de hablar de eso. Creo que tanto ella como yo necesitamos más que una foto para decir algo profundo. Ella y yo tenemos muchas más cosas en común que haber compartido un hombre”, expresó.
La cantante de trap subrayó su molestia por la tendencia de reducir la narrativa a un vínculo amoroso compartido:
“Me pone triste que esté rodeado por el morbo. Tenemos carreras, música, cosas más importantes que nos unen”, añadió.
Aunque no se ha confirmado una colaboración artística entre ambas, su encuentro dejó una fotografía viral y múltiples muestras de apoyo de sus seguidores. Para muchos, este gesto es un símbolo de respeto y madurez entre dos mujeres que han construido su camino en la industria musical con identidad propia.
El mensaje de Cazzu también fue interpretado como un llamado a frenar las especulaciones dañinas en torno a la vida personal de las artistas y a valorar sus trayectorias más allá de las relaciones sentimentales.
BCT