Lo mejor del cine en 2025: estas son las 10 películas que conquistaron IMDb

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- IMDb, la base de datos cinematográfica más consultada del mundo, reveló su listado de las películas más populares de 2025, basándose en la actividad de más de 250 millones de usuarios globales que visitan la plataforma mensualmente. Estas películas encabezaron el ranking de IMDbPro MOVIEmeter durante el año gracias a su impacto cultural, desempeño en taquilla y la atención generada en redes sociales.

Top 10 de películas más populares de 2025:

Superman

La nueva entrega de Superman logró cautivar al público con un nuevo Clark Kent interpretado por David Corenswet. La cinta rompió récords de asistencia y generó expectativas sobre su secuela, Man of Tomorrow. La hora de la desaparición

El cine de terror volvió a brillar con esta película de bajo presupuesto que sorprendió en taquilla, generando más de 100 millones de dólares en sus primeras semanas. Su atmósfera inquietante y sus símbolos visuales la convirtieron en un fenómeno cultural. Pecadores

Un drama oscuro y sobrenatural dirigido por Ryan Coogler que mezcla mitología vampírica y un homenaje al Delta Blues. Su éxito crítico y comercial la posiciona como contendiente para los próximos premios Oscar. Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson regresa con una epopeya sobre la resistencia social protagonizada por Leonardo DiCaprio. Aclamada por su crítica política y visuales intensos, fue una de las más debatidas del año. Jurassic World: El Renacer

Scarlett Johansson lidera esta nueva entrega de la saga jurásica, que renovó el interés en la franquicia y recaudó 870 millones de dólares a nivel mundial. Frankenstein

Guillermo del Toro presentó su versión personal del clásico, con una interpretación conmovedora de Jacob Elordi. La cinta se convirtió en un fenómeno cultural desde su llegada a Netflix. Happy Gilmore 2 Adam Sandler regresa con una secuela cargada de nostalgia y humor que rompió récords de streaming, acumulando casi 3 mil millones de minutos vistos en su primera semana. Thunderbolts

El universo Marvel presentó un equipo de antihéroes en esta cinta que dividió opiniones, pero logró destacar por sus actuaciones y conexión emocional con los fans. Misión Imposible: Sentencia Final

Tom Cruise ofreció acrobacias espectaculares en esta entrega, filmando incluso dentro de un tanque de 8.5 millones de litros. Una despedida digna de la franquicia. F1

Protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), esta película sobre automovilismo superó expectativas, combinando acción con drama humano y velocidad pura.

Un año de grandes historias y diversidad cinematográfica

El ranking evidencia la variedad de géneros que marcaron tendencia en 2025: desde superhéroes y terror psicológico hasta dramas históricos, thrillers políticos y comedias nostálgicas. La lista también muestra cómo las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max se consolidan como actores clave en la distribución y el éxito de taquilla.

IMDb no solo mide la popularidad por ingresos, sino por el interés real del público: búsquedas, visitas a fichas de películas y participación activa de los usuarios. Este Top 10 es un reflejo claro de lo que cautivó al mundo este año en las pantallas grandes y pequeñas.

BCT