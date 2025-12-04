Lo más googleado por los mexicanos en 2025, ¿también lo buscaste tú?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los mexicanos acudieron al buscador de Google para satisfacer su curiosidad sobre fútbol, inteligencia artificial, celebridades, tecnología y momentos que marcaron un antes y un después.

Según el resumen anual de Google Trends, el evento más consultado del año fue el Mundial de Clubes, torneo en el que Monterrey y Pachuca pusieron en alto el nombre de México, mientras que León quedó fuera por cuestiones administrativas. Le siguieron la llegada de la IA “Gemini”, capaz de generar imágenes hiperrealistas, la Copa Oro —que México ganó nuevamente ante Estados Unidos—, y la Champions League, donde el PSG arrasó 5-0 al Inter de Milán y se coronó campeón.

En cuanto a personas, los internautas mexicanos buscaron más sobre el rapero Kendrick Lamar, quizá por su controversial show en el Super Bowl. También figuraron el defensa Sergio Ramos, ahora con los Rayados de Monterrey; Florinda Meza, por su retrato en la bioserie de Chespirito; el colombiano James Rodríguez, figura del Club León, y el prometedor futbolista mexicano Gilberto Mora, que dio de qué hablar por su desempeño este año.

Las pérdidas también se reflejaron en el buscador. Los fallecimientos de Paquita la del Barrio, Ozzy Osbourne, el Papa Francisco, el activista Charlie Kirk, y el futbolista portugués Diogo Jota estremecieron las redes.

Entre las películas más populares se encuentran el regreso de clásicos: Nosferatu, Lilo y Stitch, Cómo entrenar a tu dragón, y Superman, además de la controvertida Emilia Pérez. En televisión, los mexicanos pusieron el ojo en “La granja VIP”, nuevo reality de TV Azteca, el desenlace de “El juego del calamar”, la serie musical “Mentiras”, y la nostálgica “Sin querer queriendo”, basada en la vida de Chespirito. La sorpresa del año: “Las muertas”, creada por Luis Estrada, exclusiva de Netflix.

La IA “Gemini” no solo lideró en innovación, sino también en el interés colectivo, junto a “Deepseek”, los lanzamientos del iPhone 16 y 17, y la Nintendo Switch 2. Entre los momentos más curiosos que capturaron la atención: los muñecos Labubu, el generador de avatares “Peanutize Me” al estilo Charlie Brown, el cónclave para elegir al nuevo Papa, la lujosa marca italiana Loro Piana y, por supuesto, el eclipse solar del 29 de marzo que oscureció el cielo de millones.

Si algo quedó claro este año es que el país sigue latiendo al ritmo del deporte. Además del Mundial de Clubes y la Copa Oro, México vivió intensamente la Copa Mundial Sub-20, donde cayó frente a Argentina en octavos. En boxeo, el mundo presenció la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford, en una pelea exclusiva de Netflix. Y entre los partidos de futbol más buscados destacaron clásicos nacionales como América vs Toluca, Chivas vs América, y hasta duelos internacionales como Portugal vs España.