Llega Hollywood Arts, el esperado spin-off de Victorious, a Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Buenas noticias para los fans de Victorious! Netflix confirmó que está en marcha la producción de Hollywood Arts, un spin-off de la popular serie juvenil, con el regreso de Daniella Monet en el papel de Trina Vega, además de Yvette Nicole Brown como estrella invitada.

La serie contará con 26 episodios y se estrenará en Netflix en 2026, antes de su emisión en Nickelodeon y Paramount+.