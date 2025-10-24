Llega Hollywood Arts, el esperado spin-off de Victorious, a Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Buenas noticias para los fans de Victorious! Netflix confirmó que está en marcha la producción de Hollywood Arts, un spin-off de la popular serie juvenil, con el regreso de Daniella Monet en el papel de Trina Vega, además de Yvette Nicole Brown como estrella invitada.
La serie contará con 26 episodios y se estrenará en Netflix en 2026, antes de su emisión en Nickelodeon y Paramount+.
Según información de Variety, Hollywood Arts seguirá a Trina Vega, quien ahora regresa a su antigua preparatoria como maestra sustituta no calificada. En este nuevo rol, se enfrenta a retos y choques generacionales, mientras se convierte en fuente de inspiración para una nueva camada de jóvenes talentos.
“La actriz Trina Vega regresa a su antigua escuela secundaria, Hollywood Arts, como maestra sustituta no calificada, y rápidamente se encuentra chocando e inspirando inesperadamente a una nueva generación de estudiantes ambiciosos y talentosos”, detalla la sinopsis oficial.
Además del regreso de Monet, el nuevo elenco incluye a:
Alyssa Miles
Emmy Liu-Wang
Peyton Jackson
Erika Swayze
Martin Kamm
La producción estará a cargo de Jake Farrow y Samantha Martin, quienes también escribirán y dirigirán esta nueva etapa del universo Victorious, que originalmente se emitió entre 2010 y 2013 en Nickelodeon.
BCT