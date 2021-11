Llega el 2do tráiler de Spiderman: No way Home; aparecen villanos del Spiderverse

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos del superhéroe Spiderman esperaban ansiosos la confirmación de los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield en la nueva película Spiderman: No Way Home, pero ésta no se dio.

La liberación del segundo tráiler de esta película, protagonizada por Tom Holland, causó gran expectativa pues se esperaba ver en él a los actores que en otras épocas encarnaron al Hombre Araña.

Este martes a las 7:30 de la noche (tiempo de México) se dio a conocer el nuevo tráiler, que está en su mayoría dedicado a los villanos de la saga. Como ya se había dado a conocer anteriormente, en el primer tráiler, la aparición del Doctor Octopus, quien saluda a Peter y para este segundo adelanto se ve que el multiverso se expande con la aparición de El Duende Verde, Electro y el Hombre de Arena.

Se rumorea que Maguire y Garfield fueron vistos en el set de filmación, lo que, previo a la salida de este tráiler, acrecentó la idea de ver a los tres Spiderman juntos.

Sin embargo no hay nada descartado y todavía puede haber sorpresas para los fanáticos de Marvel.

El estreno en México de Spiderman: No Way Home está programado para el próximo 16 de diciembre.