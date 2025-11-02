Llegó como Glinda: La Divaza denuncia acto discriminatorio por policía en el Museo Soumaya de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer venezolano conocido como La Divaza denunció en redes sociales haber sido víctima de un acto de discriminación al intentar tomarse fotografías en las escaleras del Museo Soumaya, ubicado en Plaza Carso, Ciudad de México.
El creador de contenido, quien portaba un disfraz del personaje Glinda del musical Wicked, compartió en su cuenta de Instagram:
“Atención.Ya no podrán tomarse fotos afuera del Museo Soumaya para redes sociales. #cdmx”
El hecho ocurrió cuando un elemento de seguridad le impidió realizar la sesión de fotos argumentando que requería autorización previa para hacerlo, a pesar de que otros visitantes también estaban tomando imágenes en el lugar sin ser interrumpidos.
A raíz de la denuncia pública, el Museo Soumaya reaccionó a la publicación y lamentó lo ocurrido, aclarando que el guardia involucrado no formaba parte del personal del museo.
“En Museo Soumaya celebramos la diversidad y la libertad de expresión. Lamentamos que un policía ajeno al museo impidiera que te tomaras una foto en las escaleras de nuestra sede en Plaza Carso. En nuestros cuatro espacios (dentro y fuera), todas, todos, todes pueden capturar sus momentos sin restricciones. Ya tomamos medidas y los esperamos pronto”, se lee en la publicación.
Por su parte, Alfonso Miranda, director del recinto, también ofreció una disculpa pública desde su cuenta personal:
“Buena tarde. Soy Alfonso Miranda, director del Soumaya. Ofrezco una disculpa, por ningún motivo están prohibidas las fotografías. No es nuestro criterio y reafirmaremos con el personal externo de seguridad. Es inadmisible lo sucedido. Reitero mis disculpas y si cabe invitarlas, invitarlos, invitarles a volver”.
