Llegó como Glinda: La Divaza denuncia acto discriminatorio por policía en el Museo Soumaya de CDMX

A raíz de la denuncia pública, el Museo Soumaya reaccionó a la publicación y lamentó lo ocurrido, aclarando que el guardia involucrado no formaba parte del personal del museo.

“En Museo Soumaya celebramos la diversidad y la libertad de expresión. Lamentamos que un policía ajeno al museo impidiera que te tomaras una foto en las escaleras de nuestra sede en Plaza Carso. En nuestros cuatro espacios (dentro y fuera), todas, todos, todes pueden capturar sus momentos sin restricciones. Ya tomamos medidas y los esperamos pronto”, se lee en la publicación.

Por su parte, Alfonso Miranda, director del recinto, también ofreció una disculpa pública desde su cuenta personal:

“Buena tarde. Soy Alfonso Miranda, director del Soumaya. Ofrezco una disculpa, por ningún motivo están prohibidas las fotografías. No es nuestro criterio y reafirmaremos con el personal externo de seguridad. Es inadmisible lo sucedido. Reitero mis disculpas y si cabe invitarlas, invitarlos, invitarles a volver”.