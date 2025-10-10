Literatura de terror con perspectiva femenina y latinoamericana: evento gratuito en línea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El terror literario con voz femenina tendrá un espacio especial este mes gracias a la charla virtual "Literatura de terror: María Fernanda Ampuero, Mariana Enríquez y Mónica Ojeda", una actividad que forma parte del ciclo Tribu de lectoras, organizado por la Secretaría de Cultura y el INBAL en colaboración con el colectivo Librosb4tipos.
La sesión será guiada por Mayra P. Dávila, quien ofrecerá un recorrido por la obra de estas tres autoras que han renovado el género desde una mirada latinoamericana y femenina, explorando temas como el cuerpo, el miedo cotidiano, la violencia y lo sobrenatural.
El evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, de 11:00 a 13:00 horas, mediante la plataforma Google Meet. Está dirigido a personas mayores de 15 años y cuenta con cupo limitado, por lo que es necesario registrarse previamente a través del formulario en línea disponible en tinyurl.com/2kfp7ttt.
La charla es gratuita y busca generar espacios de reflexión y análisis sobre las voces que están transformando la literatura de terror en América Latina, acercando este género a más lectoras y lectores desde una perspectiva diversa, crítica y profundamente humana.
