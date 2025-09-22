Literatura, cuerpo y espiritualidad: Han Kang en diálogo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM será sede de la conferencia “La Vegetariana de Han Kang. Literatura a través de las doctrinas asiáticas”, un espacio académico que invita a reflexionar sobre la obra de la escritora surcoreana Han Kang, recientemente galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2025. La actividad forma parte de las iniciativas del Programa Universitario sobre Estudios de Asia, África y Oceanía (PUEAAO), en colaboración con la Coordinación de Humanidades.

El encuentro se realizará el miércoles 8 de octubre a las 12:00 horas en el Área de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. El ponente principal será Ricardo Sumalavia, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, acompañado por la comentarista Rosa María Villarello (FCPyS-UNAM). La coordinación y moderación estarán a cargo de Nayelli López, especialista en estudios de Asia de la UNAM.