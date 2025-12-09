¿Listo para ver a 5SOS en vivo? Estas son las fechas para México

Después de varios meses de rumores, el grupo reveló las fechas oficiales de su etapa mexicana:

Fechas y sedes en México

Ciudad de México – Palacio de los Deportes: 9 de septiembre de 2026

Guadalajara – Auditorio Telmex: 11 de septiembre de 2026

Monterrey – Auditorio Banamex: 12 de septiembre de 2026

Los recintos seleccionados han albergado a artistas internacionales de alto perfil, lo que anticipa un espectáculo de gran nivel técnico y escénico.

Preventa y venta de boletos

Las diferentes etapas de preventa ya fueron anunciadas:

Preventa Beyond: 11 de diciembre de 2025 – 9:00 a.m.

Preventa Priority: 12 de diciembre de 2025 – 9:00 a.m.

Preventa Banamex: 15 de diciembre de 2025 (exclusiva para tarjetahabientes)

Venta general: 16 de diciembre de 2025 a través de Ticketmaster y taquillas

La banda promete una experiencia visual única, con nuevos arreglos, producción de gran formato e instantes pensados especialmente para sus fans, celebrando así más de una década de trayectoria musical.