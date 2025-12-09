Entretenimiento

¿Listo para ver a 5SOS en vivo? Estas son las fechas para México

MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda australiana 5 Seconds of Summer (5SOS) confirmó su regreso a México con tres conciertos programados para septiembre de 2026, como parte de su gira mundial “EVERYONE’S A STAR! World Tour”.

Después de varios meses de rumores, el grupo reveló las fechas oficiales de su etapa mexicana:

Fechas y sedes en México

  • Ciudad de México – Palacio de los Deportes: 9 de septiembre de 2026

  • Guadalajara – Auditorio Telmex: 11 de septiembre de 2026

  • Monterrey – Auditorio Banamex: 12 de septiembre de 2026

Los recintos seleccionados han albergado a artistas internacionales de alto perfil, lo que anticipa un espectáculo de gran nivel técnico y escénico.

Preventa y venta de boletos
Las diferentes etapas de preventa ya fueron anunciadas:

  • Preventa Beyond: 11 de diciembre de 2025 – 9:00 a.m.

  • Preventa Priority: 12 de diciembre de 2025 – 9:00 a.m.

  • Preventa Banamex: 15 de diciembre de 2025 (exclusiva para tarjetahabientes)

  • Venta general: 16 de diciembre de 2025 a través de Ticketmaster y taquillas

La banda promete una experiencia visual única, con nuevos arreglos, producción de gran formato e instantes pensados especialmente para sus fans, celebrando así más de una década de trayectoria musical.

