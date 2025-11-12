Linkin Park regalará tortas en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda estadounidense Linkin Park ofrecerá una activación especial en la Ciudad de México este jueves y viernes, en el marco de su participación en el festival Corona Capital 2025.
A través de sus redes sociales, el grupo anunció que venderán mercancía oficial y de edición limitada, como camisetas, pines, pósters y bolsas, en la colonia Roma Norte de la CDMX.
Además, se lanzará un menú exclusivo temático "FROM ZERO", inspirado en la banda, y las primeras 50 tortas serán gratuitas para los asistentes.
La cita será en Colima #395, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 11:00 am a 7:00 pm ambos días.
Esta activación forma parte de la estrategia de promoción de Linkin Park previo a su presentación en el Corona Capital, uno de los festivales más importantes del país, que se celebrará el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
rmr