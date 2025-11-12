Linkin Park regalará tortas en CDMX

A través de sus redes sociales, el grupo anunció que venderán mercancía oficial y de edición limitada, como camisetas, pines, pósters y bolsas, en la colonia Roma Norte de la CDMX.

Además, se lanzará un menú exclusivo temático "FROM ZERO", inspirado en la banda, y las primeras 50 tortas serán gratuitas para los asistentes.

La cita será en Colima #395, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 11:00 am a 7:00 pm ambos días.