Linet Puente estalla contra Uber y lo evidencia

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La conductora de Ventaneando Linet Puente estalló en contra de Uber por una tarifa alta que le cobraron y lo evidenció por medio de su cuenta de Twitter.

Y es que en su perfil la presentadora dio a conocer su enojo luego de que Uber le cobró 300 por un viaje que generalmente le cuesta sólo 90 pesos.

Asimismo, aseveró que pese a que le había marcado la app que le cobrarían 179 pesos, finalmente tuvo que pagar 300, lo que consideró un abuso.

"Oye @Uber_MEX ¿No le pierdes? Me había marcado que me cobrarían $179 lo cual ya era un abuso para una distancia en la que normalmente pago 90 pesos máximo ¿y me cobras 300 pesos? No sean ABUSIVOS!"; (sic).