Limpiaparabrisas cobra con terminal bancaria

Y es que esto no es nada común, pues los que se dedican a este servicio de limpieza suelen no tener tarifa, sino solo aceptar la voluntad de los "clientes", que por lo general dan monedas.

Fue el usuario @tiktok_univers2024 el que subió este video con el título "Hombre Limpiaparabrisas a todo Nivel".

En el video se aprecia al hombre que enjabona los cristales del vehículo y luego entrega a los conductores una terminal de banco para que ingresen la tarjeta.

No se sabe si los "clientes" usuraron esta modalidad de pago, ya que en el video no se aprecia dicho momento, además de que no tenía el audio original para conocer su verdadera reacción ante esto: