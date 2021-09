Librerías Gandhi abre cuenta en Only Fans

Librerías Gandhi se ha caracterizado por pedir a los cibernautas que lean, eso es todo, y han destacado por el hecho de hacer campañas creativas con ese fin.

Una vez más sorprenden a sus seguidores al abrir una cuenta en la plataforma Only Fans, que se ha vuelto muy popular porque varias personas (entre ellos famosos e influencers) la utilizan para publicar contenido sexual y la gente paga por verlo.

En sus redes sociales publicaron que debido a que pedir a la gente que leyera no fue suficiente, tuvieron que abrir su cuenta en Only Fans, previamente habían preguntado a sus seguidores si la abrían o no.