Leon Larregui, de Zoé, arremete contra Messi y la FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tal parece que no fue suficiente con la polémica que generó Saúl “Canelo” Álvarez tras amenazar a Messi luego de que se le vio pateado una playera de la Selección Mexicana, ahora otro famoso se va en contra del argentino.

Durante el segundo tiempo del partido entre Argentina contra Australia, Leon Larregui, vocalista de la banda mexicana Zoé arremetió contra el argentino “No eres Maradona, Messi, relájate”, escribió en Twitter.

Pero su inconformidad no terminó ahí, por el contrario, emitió algunos comentarios contra la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

“Igual me cae rebien, pero me caga la corrupción de la fifa, que no ha puesto a Argentina frente a un equipo de verdad. Pero, bueno, será más placentero verlos caer y de goliza. Será maravilloso”, sentenció, aunque esto no fue posible, pus el equipo albiceleste derrotó a Polonia y pasó a Cuartos de Final.