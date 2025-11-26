Lenny Kravitz regresa a México en 2026 con su gira mundial ‘Live’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del éxito rotundo de su gira ‘Blue Electric Light Tour 2025’, el icónico músico Lenny Kravitz confirmó su regreso a los escenarios mexicanos como parte de su nueva gira mundial “Lenny Kravitz Live 2026”.

El tour incluirá presentaciones principales y apariciones en festivales, extendiendo la experiencia en vivo de Kravitz a miles de seguidores en distintas partes del mundo.

Las entradas para el público mexicano estarán disponibles en las siguientes fechas:

Venta para fans: A partir del 27 de noviembre de 2025

Preventa Banamex: El 2 de diciembre de 2025

Venta general: Desde el 3 de diciembre de 2025, a través de Ticketmaster y en las taquillas oficiales de los recintos.

Hasta el momento, no se han confirmado las ciudades o estadios específicos, pero se espera que incluya Ciudad de México y al menos una sede en el occidente o norte del país, dada la alta demanda que el artista genera en cada tour.