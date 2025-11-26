Lenny Kravitz regresa a México en 2026 con su gira mundial ‘Live’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del éxito rotundo de su gira ‘Blue Electric Light Tour 2025’, el icónico músico Lenny Kravitz confirmó su regreso a los escenarios mexicanos como parte de su nueva gira mundial “Lenny Kravitz Live 2026”.
El tour incluirá presentaciones principales y apariciones en festivales, extendiendo la experiencia en vivo de Kravitz a miles de seguidores en distintas partes del mundo.
Las entradas para el público mexicano estarán disponibles en las siguientes fechas:
Venta para fans: A partir del 27 de noviembre de 2025
Preventa Banamex: El 2 de diciembre de 2025
Venta general: Desde el 3 de diciembre de 2025, a través de Ticketmaster y en las taquillas oficiales de los recintos.
Hasta el momento, no se han confirmado las ciudades o estadios específicos, pero se espera que incluya Ciudad de México y al menos una sede en el occidente o norte del país, dada la alta demanda que el artista genera en cada tour.
Este nuevo tramo de su gira llega tras un año sobresaliente para Kravitz, quien fue protagonista de lo que la prensa especializada ha llamado una “Lennaissance” —un resurgimiento creativo y comercial que lo colocó nuevamente en los primeros planos del rock mundial.
En mayo de 2025, Kravitz lanzó su álbum ‘Blue Electric Light’, su duodécimo material de estudio, el cual fue aclamado por la crítica. Associated Press lo describió como “glorioso… lo mejor del rockero en años”, mientras que NPR lo calificó como “un caleidoscopio de rock elevado, funk psicodélico y soul suave”.
Durante 2024 y 2025, Lenny Kravitz recibió múltiples reconocimientos por su trayectoria y estilo:
Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
Music Icon Award, en los People’s Choice Awards 2024
Best Rock Award, en los Video Music Awards 2024
Fashion Icon Award, otorgado por el CFDA
Con este historial reciente, se espera que “Lenny Kravitz Live 2026” sea uno de los espectáculos musicales más destacados del próximo año.
mrh