Leire rompe silencio tras adiós de La Oreja de Van Gogh; ella no firmó

Posterior al video, el comunicado y los rumores, la periodista Mar Montoro, amiga de Leire, dio a conocer las primeras declaración es de la cantante.

Fue en el programa Juntos, que se transmite por Telemadrid, en el que Montoro compartió un mensaje de Leire en el que dejó entrever que su salida no se habría tratado de un acuerdo.

Así se leyó el supuesto mensaje de Leire, que habría mandado a la periodista: "Corazón, el grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea".