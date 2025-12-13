LEGO lanza set de One Piece basado en la serie de Netflix: incluye 5 personajes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para quienes buscan sorprender esta Navidad con un regalo original, divertido y lleno de aventura, el nuevo set de LEGO inspirado en One Piece podría ser justo lo que estaban esperando. Basado en la serie live action de Netflix, este modelo del icónico barco pirata promete convertirse en uno de los productos más deseados por fans del anime y coleccionistas.

El set cuenta con 1,376 piezas que permiten armar una réplica detallada del barco, que al finalizar alcanza medidas de 34 cm de altura, 39 cm de largo y 20 cm de ancho, ideal para exhibirse en casa, la oficina o una vitrina especial.

Uno de los grandes atractivos del set es que incluye cinco minifiguras de los personajes principales de la tripulación del Sombrero de Paja: Luffy, Zoro, Nami, Usopp y Sanji, así como detalles que evocan al máximo la esencia del barco, como mástiles, velas, camarotes, mascarones de proa y timón, entre otros accesorios.

Además, LEGO ofrece la posibilidad de usar su app oficial LEGO Builder, que permite consultar el instructivo de armado en 3D paso a paso, facilitando la experiencia tanto para niños como adultos.

Este set puede encontrarse en Amazon México y Mercado Libre con un precio aproximado de 2,582 pesos, y está disponible con hasta 15 meses sin intereses, envío gratuito y opción de devolución en un plazo de hasta 30 días.

Aunque es un objeto de colección perfecto para los fans del universo de One Piece, también es una excelente opción para niñas, niños o cualquier amante de las construcciones LEGO. Un regalo que combina creatividad, nostalgia y muchas horas de diversión.

mrh