LEGO estrena edición especial del Mundial 2026 con más de 2,800 piezas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de un año del arranque del Mundial 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, el ambiente futbolero empieza a sentirse, y ahora también podrá armarse pieza por pieza gracias a LEGO.
La famosa marca de bloques anunció el lanzamiento de una réplica oficial de la Copa del Mundo de la FIFA, la cual estará disponible en México a través de su sitio oficial y Amazon, con un precio de 4 mil 799 pesos.
Este set forma parte de su nueva línea “LEGO Editions”, una categoría especial de productos coleccionables, y estará conformado por 2,842 piezas. El modelo incluye una versión a escala del trofeo original, un muñeco LEGO voluntario con una mini réplica del trofeo, y un fondo decorativo con el logo oficial del Mundial 2026.
La fecha oficial de lanzamiento está programada para el 1 de marzo de 2026, aunque desde ahora ya puede apartarse en línea. En Amazon México, los compradores podrán reservarlo sin pagar por adelantado; el cobro se realizará hasta que se acerque la fecha de entrega.
Además, quienes adquieran este set en la tienda oficial de LEGO recibirán de regalo un coleccionable llamado “Pérgola Invernal”, ideal como decoración navideña. También acumularán 1,680 puntos LEGO, los cuales pueden canjearse por descuentos en futuras compras.
Los métodos de pago disponibles incluyen tarjetas Visa, MasterCard, PayPal y puntos de miembro LEGO. El envío será gratuito para todos los usuarios, y en el caso de Amazon Prime, la entrega está estimada entre tres y cinco días hábiles, o el mismo día del estreno, dependiendo de la zona de entrega.
LEGO también aprovechó para recordar que ya están disponibles otras líneas temáticas como Navidad, Fórmula 1 y su más reciente colaboración con Nike.
