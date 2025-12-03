LEGO estrena edición especial del Mundial 2026 con más de 2,800 piezas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de un año del arranque del Mundial 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, el ambiente futbolero empieza a sentirse, y ahora también podrá armarse pieza por pieza gracias a LEGO.

La famosa marca de bloques anunció el lanzamiento de una réplica oficial de la Copa del Mundo de la FIFA, la cual estará disponible en México a través de su sitio oficial y Amazon, con un precio de 4 mil 799 pesos.

Este set forma parte de su nueva línea “LEGO Editions”, una categoría especial de productos coleccionables, y estará conformado por 2,842 piezas. El modelo incluye una versión a escala del trofeo original, un muñeco LEGO voluntario con una mini réplica del trofeo, y un fondo decorativo con el logo oficial del Mundial 2026.