LEGO celebra el Día de Muertos: lanzan set con altar, flores y ofrendas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- LEGO lanzó un nuevo set inspirado en una de las tradiciones más representativas de México: el Día de Muertos. Se trata del LEGO Altar de Muertos.

El set ofrece dos vistas en un mismo diseño: por un lado, una calavera decorada con flores LEGO, y por el otro, un altar con arco floral y ofrendas que incluyen alimentos. Una vez armado, la pieza mide aproximadamente 9 centímetros de altura, 8 de anchura y 10 de profundidad.

LEGO describe este juguete como un acercamiento a la riqueza cultural del Día de Muertos de forma creativa y lúdica. El set se convierte en un adorno que puede usarse para decorar el hogar durante la celebración.

El LEGO Altar de Muertos ya está disponible en la página oficial de LEGO a un precio de $349.00 pesos mexicanos.

