LEGO celebra el Día de Muertos: lanzan set con altar, flores y ofrendas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- LEGO lanzó un nuevo set inspirado en una de las tradiciones más representativas de México: el Día de Muertos. Se trata del LEGO Altar de Muertos.

El set ofrece dos vistas en un mismo diseño: por un lado, una calavera decorada con flores LEGO, y por el otro, un altar con arco floral y ofrendas que incluyen alimentos. Una vez armado, la pieza mide aproximadamente 9 centímetros de altura, 8 de anchura y 10 de profundidad.