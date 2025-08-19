LEGO Batman regresa en 2026 con un épico juego de mundo abierto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el evento Opening Night Live de Gamescom 2025, Warner Bros Games y TT Games sorprendieron al anunciar oficialmente LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, un nuevo título que promete reunir todas las eras del icónico superhéroe de DC en una sola experiencia de mundo abierto, y que llegará en 2026.
La información fue revelada en un tráiler especial que mostró escenas cinemáticas y gameplay donde destacan gadgets clásicos, villanos como El Joker y El Pingüino, además de escenarios emblemáticos de Gotham City, esta vez recreados con piezas LEGO.
Tras más de una década desde su última entrega, la saga LEGO Batman resurge con una ambición renovada. Legacy of the Dark Knight será un juego de mundo abierto en el que los jugadores recorrerán Gotham a pie, planeando o conduciendo el Batmóvil, mientras resuelven crímenes, enfrentan enemigos y desbloquean secretos del universo DC.
El título ofrecerá una combinación de acción, rompecabezas, exploración, combates contra jefes y momentos de sigilo. Incluso se incluirá un modo “Caballero Oscuro”, ideal para quienes buscan un reto mayor.
Además, será posible probar una versión preliminar del juego durante la feria Gamescom, que se realiza esta semana en Alemania. Se espera que más detalles se revelen en su sitio web oficial y plataformas de distribución como Steam y Epic Games Store.
RPO