LEGO Batman regresa en 2026 con un épico juego de mundo abierto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el evento Opening Night Live de Gamescom 2025, Warner Bros Games y TT Games sorprendieron al anunciar oficialmente LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, un nuevo título que promete reunir todas las eras del icónico superhéroe de DC en una sola experiencia de mundo abierto, y que llegará en 2026.

La información fue revelada en un tráiler especial que mostró escenas cinemáticas y gameplay donde destacan gadgets clásicos, villanos como El Joker y El Pingüino, además de escenarios emblemáticos de Gotham City, esta vez recreados con piezas LEGO.