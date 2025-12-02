Entretenimiento

Le tiran en su cara la barda tras invadir terreno; video se hace viral

TIKTOK/dgalex136
MiMorelia.com
Publicado

Estado de México (MiMorelia.com). Una estructura tipo barda fue objeto de demolición luego de que se confirmara que había sido erigida invadiendo una porción de terreno ajeno, excediendo los límites de la propiedad del constructor.

La acción no derivó de un conflicto interpersonal, sino que se enmarcó dentro de un proceso de corrección legal.

La medida fue antecedida por la intervención de un perito profesional, quien tuvo a su cargo la realización de las mediciones oficiales del predio en disputa, como se explicó en un video de TikTok, subido por la cuenta Embargos Estado de México, este último punto, donde ocurrió el caso.

El resultado de la verificación técnica confirmó que la construcción se encontraba fuera de los límites establecidos para el terreno del responsable, según se dijo.

En consecuencia, se emitió la orden legal para el retiro de la parte de la construcción que fue identificada como mal edificada por no respetar los linderos.

La demolición de la barda se ejecutó como parte de la corrección a la violación de los límites de propiedad, y el video se volvió viral, ya que el invasor se subió a la barda para evitar su demolición, pero fue en vano.

@dgalex136

Parte 2 El vecino había construido invadiendo terreno, avanzándose más de lo que le correspondía. Antes de llegar a esto, se hicieron las mediciones con perito y se comprobó que la construcción estaba fuera de los límites. Por eso, legalmente se ordenó retirar lo que estaba mal construido, y parte de ese proceso es tumbar la barda que estaba invadiendo el espacio. No es que se haya hecho por coraje ni por pleito, simplemente se corrigió una construcción que no respetaba los límites. Así funciona cuando alguien se pasa de su terreno.

♬ sonido original - EMBARGOS ESTADO DE MÉXICO

