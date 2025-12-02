Le tiran en su cara la barda tras invadir terreno; video se hace viral

Estado de México (MiMorelia.com). Una estructura tipo barda fue objeto de demolición luego de que se confirmara que había sido erigida invadiendo una porción de terreno ajeno, excediendo los límites de la propiedad del constructor.

La acción no derivó de un conflicto interpersonal, sino que se enmarcó dentro de un proceso de corrección legal.

La medida fue antecedida por la intervención de un perito profesional, quien tuvo a su cargo la realización de las mediciones oficiales del predio en disputa, como se explicó en un video de TikTok, subido por la cuenta Embargos Estado de México, este último punto, donde ocurrió el caso.

El resultado de la verificación técnica confirmó que la construcción se encontraba fuera de los límites establecidos para el terreno del responsable, según se dijo.

En consecuencia, se emitió la orden legal para el retiro de la parte de la construcción que fue identificada como mal edificada por no respetar los linderos.