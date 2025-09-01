Le regalan celular a niño, pero su hermana lo hace firmar contrato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un niño recibió un celular como regalo por parte de su hermana, pero no sin antes firmar un “contrato” con condiciones específicas de uso, que se ha vuelto viral en redes sociales por su tono responsable y familiar.

En la imagen, se observa al menor firmando el documento que incluye cláusulas como:

“Es tu teléfono, pero yo lo compré y puedo quitártelo si lo veo necesario.”

“Mamá, papá y yo debemos saber tu contraseña.”

“No lo usarás en clases ni durante comidas o eventos familiares.”

“Si se daña, es tu responsabilidad repararlo.”

“Los horarios de uso y carga serán modificados.”

El documento está firmado por Eliannys y Renyel, presuntamente los hermanos involucrados en este acuerdo familiar.

El acto ha generado múltiples reacciones positivas en redes sociales, donde usuarios destacan la importancia de establecer límites claros en el uso de la tecnología desde temprana edad.

“Más familias deberían aplicar este tipo de acuerdos. No se trata solo de regalar, sino de educar en el uso responsable”, comentó una usuaria en Facebook.