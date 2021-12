Le proponen matrimonio en pleno estreno de "Spider-Man: no way home"

"Spoiler: hubo una propuesta de matrimonio en el cine antes de Spider-Man: No Way Home", escribió una usuaria en su cuenta de Twitter.

La publicación se volvió tendencia al instante, tanto que la cuenta oficial de Cinépolis respondió al tuit con la frase: "¡Que vivan los novios!", acompañada de un GIF de Zendaya (MJ) y Tom Holland (Spider-Man) besándose.

Spider-Man: No Way Home se perfila como una de las mejores películas del año, según la crítica. El filme dirigido por Jon Watts cuenta con las actuaciones de Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Favreau (Happy Hogan), Marisa Tomei (May Parker), J.K. Simmons (J. Jonah Jameson), entre otros.

SJS