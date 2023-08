"Le aguantan a sus vatos golpes"; Mayeli saca las garras por Yahritza

"Tóxicas ustedes que se clavan en algo que nada que ver. A mí me vale. Se les olvida cuando la morrita salió con su video que lo vimos y se nos enchina la piel de ver una paisana representante de la belleza mexicana que mucha gente nos discrimina por tener nuestro color de piel. Se les olvidó todo eso porque dijo que no le gustaba el ruido que había en México", dijo.

Y añadió: "Le aguantan a sus vatos que les den hasta sus cachetadas, no mam3n, le aguantan a sus morras que les anden aventando el plato de comida wey pa´ tragar y no aguantan que diga que no le gusta México, no mam3n".

Escucha sus declaraciones: