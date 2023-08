"Las Perdidas ya no caben aquí", dice Wendy Guevara y divide opiniones

En encuentro con medios, a la actual ganadora de La Casa de los Famosos México le preguntaron hacia dónde quiere llevar ahora el proyecto de Las Perdidas, a lo que ella respondió:

"Creo que esta oportunidad que me dieron es esa parte, pero no olvidándome de donde fue que me hice conocida; obviamente siempre voy a estar agradecida con ese video y con la gente que nos hizo viral, pero creo que ahora el proyecto de Las Perdidas no cabe aquí".

Y añadió: "No lo digo de manera fea, pero yo sigo con ellas y voy a seguir trabajando con ellas".

Añadió que lo que le está pasando es como una "bomba de felicidad" y dijo no saber si está lista para la fama, pero que hay gente detrás de ella que la maneja y orienta.

Luego de estas declaraciones el clip se ha viralizado y dividido las opiniones entre los que creen que Wendy tiene derecho de hacer sus proyectos, como Paolita con su marca de ropa, y otros que le pidieron no perder el piso:

"Cuando la basura cree que tiene valor, en fin, bendiciones; "Jajajajaja ya salió. La verdadera W. 🤦‍♀️🤦‍♀️ Lo verán, era demasiada simpatía"; “Recalcar que no es egoísmo , es una oportunidad que se le dió a Wendy , le tocó a ella”; “Honestamente no creo que las deje de lado...ella hará por ayudarlas”; “Esta muy bien, todo tiene su ciclo. Ella ayudo a todas sus amigas a brillar,las inlcuyo a todas en su exito, las ayudo a tener una oportunidad, a cambiar sus vidas, ya cada una puede volar por su cuenta. No significa que las vaya a abandonar. Simoelemnte wendy tiene que despegar y volar alto”, se leyó (sic).

Estas son las declaraciones: