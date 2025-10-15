Las Perdidas llegan a Oz: serán anfitrionas de la fiesta de Wicked

Ciudad de México (MiMorelia.com).- ¡La magia de Wicked ha comenzado! Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de la nueva versión cinematográfica del musical Wicked, enviaron un mensaje especial a Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, integrantes de Las Perdidas, para invitarlas como anfitrionas oficiales de la Fiesta de Disfraces Mágicos que se celebrará en México el próximo 30 de octubre.
En un video compartido por Universal Pictures México, ambas actrices lanzan un hechizo y dicen con humor y cariño:
Las protagonistas continúan con entusiasmo:
La fiesta, anunciada como una celebración de Halloween con temática de Wicked, convoca a todos los ciudadanos de Oz: Glindas, Elphabas, Hombres de hojalata, Leones, Espantapájaros, y a cualquier persona que crea en la magia, la diversidad y la valentía de ser diferente.
“Ven vestida como tu personaje favorito y acompáñanos en la celebración. Estamos contando con todos para que sea inolvidable.”
El evento forma parte de la promoción de la cinta Wicked: Por Siempre que llegará a los cines este noviembre, y refuerza un mensaje de inclusión y autoaceptación con el estilo único que caracteriza a Las Perdidas.
SHA