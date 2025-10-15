Las Perdidas llegan a Oz: serán anfitrionas de la fiesta de Wicked

Ciudad de México (MiMorelia.com).- ¡La magia de Wicked ha comenzado! Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de la nueva versión cinematográfica del musical Wicked, enviaron un mensaje especial a Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, integrantes de Las Perdidas, para invitarlas como anfitrionas oficiales de la Fiesta de Disfraces Mágicos que se celebrará en México el próximo 30 de octubre.

En un video compartido por Universal Pictures México, ambas actrices lanzan un hechizo y dicen con humor y cariño: