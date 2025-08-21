Las peleas que proponen para el Supernova Strikers 2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La segunda edición del show boxístico Supernova Strikers empieza a tomar forma, y entre quienes más han alzado la voz para subir al ring se encuentra el actor y conductor Alfredo Adame, quien no solo relanzó su reto a Carlos Trejo, sino que también propuso una cartelera que ha encendido la conversación en redes sociales.

A través de su cuenta en X, Adame compartió su entusiasmo por el evento, comparándolo con un clásico programa de MTV llevado al extremo. “México tiene con qué hacer eventos, no necesita mendigarle nada a nadie. El mayor acierto de Supernova fue no limitarse a streamers”, opinó. El también conocido como Golden Boy visualizó un cartel donde confluyen figuras del espectáculo, influencers y hasta periodistas deportivos.

Adame vs Trejo

Una enemistad que roza las dos décadas. Aunque la llamada “Pelea del Siglo” de 2019 nunca se concretó, el enfrentamiento entre el conductor y el “Cazafantasmas” sigue pendiente en el imaginario colectivo. Adame insiste: el público merece ver ese combate.

Cazzu vs Ángela Aguilar

La controversia amorosa en torno a Christian Nodal podría transformarse en espectáculo. Adame sugirió que ambas cantantes “resuelvan sus diferencias en el ring”, luego de los desencuentros públicos derivados de la ruptura del cantante argentino con Cazzu y su repentino matrimonio con Ángela.

Paola Suárez vs Wendy Guevara o Karina

Influencers del colectivo Las Perdidas que han tenido altibajos en su relación podrían encontrarse frente a frente en el ring.

Agustín Fernández vs Nicola Porcella

Del reality al cuadrilátero. La tensión entre ambos surgió en La Casa de los Famosos México, cuando Fernández reveló detalles íntimos de Porcella, lo que generó fricciones notorias.

Platanito vs Brincos Dieras

Lo que empezó como una broma terminó en disgusto, tras la filtración involuntaria del número personal de Brincos en una entrevista. El público podría disfrutar de una pelea entre payasos… literal.

Por su parte, Andrés Vaca, comentarista de TUDN, no descartó enfrentar a Christian Martinoli o incluso a Jorge Pietrasanta, con quien compartió espacio en Televisa. Durante el podcast Más Deporte, Vaca aseguró que se apostaría su “ganancia anual al nocaut en el primer round” si se diera el duelo con Pietra.

Además, David Faitelson reveló en su programa de radio en MVS que tiene una propuesta formal para pelear en Supernova Strikers 2026. Aunque se mencionó al Escorpión Dorado como su posible rival, él no descartó un enfrentamiento con Cuauhtémoc Blanco, con quien tiene cuentas pendientes desde el ya famoso golpe que recibió aquella tarde del 2003 en el viejo estadio "Pirata Fuente" tras un partido entre América y Veracruz.

La propuesta de Miguel Ángel Fox, creador del evento, busca consolidar un espectáculo sin precedentes que mezcle el deporte, la nostalgia y el entretenimiento mediático. Con estos nombres sobre la mesa, Supernova Strikers podría convertirse en la función más esperada del entretenimiento alternativo en Latinoamérica.