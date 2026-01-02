Las películas más esperadas de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hollywood y la industria global han decidido arriesgarlo todo: reescribir clásicos literarios, resucitar franquicias legendarias y apostar por autores con una voz tan personal que, para bien o para mal, no dejan indiferente a nadie. La lista de las películas más esperadas del año es, en realidad, un mapa de las obsesiones contemporáneas: identidad, memoria, poder, amor y redención.

La controversia llega temprano con Cumbres Borrascosas, la audaz reinterpretación de Emerald Fennell de la novela de Emily Brontë. Antes de su estreno, la película ya divide opiniones por su sensualidad explícita y por decisiones de casting que han provocado airadas discusiones en redes sociales.