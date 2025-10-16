Las Guerreras K-pop llegarán a cines de México en versión Sing-Along

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno animado Las Guerreras K-pop (KPop Demon Hunters) dará un nuevo paso en su impacto global: llegará a los cines mexicanos en versión Sing-Along, es decir, con canciones y subtítulos en español para que el público pueda cantar junto con las protagonistas.

Netflix confirmó el estreno especial a través de sus redes sociales, destacando que las funciones se realizarán del 31 de octubre al 2 de noviembre.

“Prepárate para gritar y sellar la Honmoon junto al fandom”, publicó la plataforma en su cuenta oficial.