Entretenimiento

Las Guerreras K-pop llegarán a cines de México en versión Sing-Along

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno animado Las Guerreras K-pop (KPop Demon Hunters) dará un nuevo paso en su impacto global: llegará a los cines mexicanos en versión Sing-Along, es decir, con canciones y subtítulos en español para que el público pueda cantar junto con las protagonistas.

Netflix confirmó el estreno especial a través de sus redes sociales, destacando que las funciones se realizarán del 31 de octubre al 2 de noviembre.

“Prepárate para gritar y sellar la Honmoon junto al fandom”, publicó la plataforma en su cuenta oficial.

La cinta, estrenada originalmente en junio a través de streaming, se ha convertido en una de las más vistas de 2025, especialmente entre audiencias jóvenes. La historia sigue a Huntr/x, una girl band de K-pop que, además de hacer giras musicales, enfrenta amenazas sobrenaturales en un mundo futurista lleno de magia y demonios.

Aunque aún no se ha detallado qué cines proyectarán esta versión especial en Michoacán, se espera que en los próximos días se publiquen las carteleras oficiales y puntos de venta.

rmr

Película
Netflix
cines
Las guerreras K-pop

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com