Las Guerreras K-pop llegarán a cines de México en versión Sing-Along
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno animado Las Guerreras K-pop (KPop Demon Hunters) dará un nuevo paso en su impacto global: llegará a los cines mexicanos en versión Sing-Along, es decir, con canciones y subtítulos en español para que el público pueda cantar junto con las protagonistas.
Netflix confirmó el estreno especial a través de sus redes sociales, destacando que las funciones se realizarán del 31 de octubre al 2 de noviembre.
“Prepárate para gritar y sellar la Honmoon junto al fandom”, publicó la plataforma en su cuenta oficial.
La cinta, estrenada originalmente en junio a través de streaming, se ha convertido en una de las más vistas de 2025, especialmente entre audiencias jóvenes. La historia sigue a Huntr/x, una girl band de K-pop que, además de hacer giras musicales, enfrenta amenazas sobrenaturales en un mundo futurista lleno de magia y demonios.
Aunque aún no se ha detallado qué cines proyectarán esta versión especial en Michoacán, se espera que en los próximos días se publiquen las carteleras oficiales y puntos de venta.
rmr