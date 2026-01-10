Las 10 canciones que mantienen vivo a David Bowie, una década después

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 10 de enero de 2016, el mundo recibió con asombro la noticia del fallecimiento de David Bowie. Apenas dos días después de cumplir 69 años y de lanzar su último disco, Blackstar, el artista británico partió en silencio tras una batalla de 18 meses contra el cáncer de hígado, enfermedad que había mantenido en total reserva.

La conmoción fue inmediata. Bowie no era solo un músico: era un ícono cultural, un artista total que reinventó las reglas del pop y del rock, cruzando fronteras entre lo sonoro, lo visual y lo conceptual. Su capacidad para imaginar personajes —como Ziggy Stardust, el Duque Blanco o Aladdin Sane— no era una simple puesta en escena: era una forma de explorar los límites del arte y de sí mismo.