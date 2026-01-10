Las 10 canciones que mantienen vivo a David Bowie, una década después

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 10 de enero de 2016, el mundo recibió con asombro la noticia del fallecimiento de David Bowie. Apenas dos días después de cumplir 69 años y de lanzar su último disco, Blackstar, el artista británico partió en silencio tras una batalla de 18 meses contra el cáncer de hígado, enfermedad que había mantenido en total reserva.
La conmoción fue inmediata. Bowie no era solo un músico: era un ícono cultural, un artista total que reinventó las reglas del pop y del rock, cruzando fronteras entre lo sonoro, lo visual y lo conceptual. Su capacidad para imaginar personajes —como Ziggy Stardust, el Duque Blanco o Aladdin Sane— no era una simple puesta en escena: era una forma de explorar los límites del arte y de sí mismo.
A una década de su muerte, el legado de David Bowie sigue más vivo que nunca. Su influencia atraviesa generaciones, estilos y disciplinas. Su obra ha sido fuente de inspiración para músicos, cineastas, diseñadores y escritores, quienes lo reconocen como un referente ineludible de innovación y autenticidad.
A una década de su fallecimiento, algunas de sus canciones más escuchadas y representativas siguen encabezando listas de reproducción. Estos temas reflejan distintas etapas de su evolución artística y su influencia en la música contemporánea a nivel internacional:
“Heroes” – Uno de sus temas más emblemáticos y el más reproducido por sus seguidores en plataformas digitales.
“Let’s Dance” – Su éxito comercial que cruzó generaciones y estilos.
“Space Oddity” – El clásico que lo lanzó al estrellato y sigue siendo esencial en su catálogo.
“Life on Mars?” – Balada legendaria, entre las preferidas tanto en descargas como en streaming.
“Starman” – Himno glam rock de su icónico alter ego Ziggy Stardust.
“Rebel Rebel” – Rock energético con uno de los riffs más reconocibles de Bowie.
“Moonage Daydream” – Clásico del glam rock con fuerte presencia en listas de escucha.
“Changes” – Símbolo de transformación personal y artística, muy reproducida.
“Ziggy Stardust” – Narrativa icónica del personaje que definió gran parte de su legado.
“Modern Love” – Representa su etapa más pop y accesible para nuevas audiencias.
Blackstar, su vigésimo quinto y último álbum de estudio, fue lanzado el 8 de enero de 2016. Tras su fallecimiento, el disco fue interpretado por la crítica y el público como una posible despedida artística. Piezas como Lazarus, acompañadas de materiales visuales alusivos a una etapa final, generaron múltiples lecturas sobre su contenido simbólico.
A diez años de su muerte, la obra musical de David Bowie continúa presente en listas de reproducción, homenajes y nuevas ediciones. Su estética, estilo y propuestas artísticas siguen siendo retomadas por distintas generaciones de músicos y creadores.
