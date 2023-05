Lana del Rey regresa a México en agosto

La cantante iniciará su Gira Mundial este sábado 27 de mayo en el Festival Mita de Río de Janeiro, Brasil, continuando por festivales como Glastonbury, Bst Hyde Park, Festival D’été, Lollapalooza, Outside Lands y All Things Go, antes de dirigirse a la Ciudad de México el 15 de agosto.

Cabe recordar que el pasado marzo, Lana del Rey lanzó su esperado noveno álbum de estudio, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, editado por Interscope Records/Universal Music Canada.

SHA