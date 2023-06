"Lamento mucho que hoy tu vida sea morbo"; hijo de Paco Stanley manda mensaje a 24 años del asesinato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Paul Stanley, hijo del presentador Paco Stanley, mandó un mensaje a 24 años del atentado contra su padre que le arrebató la vida.

Y es que este día se cumple un año más del crimen registrado afuera del restaurante "El charco de las ranas", en CDMX, donde el presentador de 56 años de edad murió aquella tarde de 1999.

A través de la cuenta de Twitter, su hijo, quien ahora es parte del reality La Casa de los Famosos México, se compartió un mensaje en memoria de Paco Stanley.

"Es tanto tiempo sin estar sin ti y sin mi hermano (me hubiera gustado conocerte más), que uno se acostumbra pero no se olvida ¡Gracias! Por no salir de mi mente y corazón, porque en cada propósito están en mí", reza el escrito.

Asimismo, su hijo dijo lamentar que su vida hoy "sea morbo y no un homenaje".

"Con que tu familia y los que te aman recuerden quién eras ¡eres eterno!", agregó Paul.