Lalo Elizarrarás llega a Morelia con show de stand up solo para adultos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comediante Lalo Elizarrarás presentará su nuevo show de stand up “Nuevos Éxitos Solo Para Adultos 2025” en Morelia, como parte de su gira nacional, este sábado 11 de octubre en el foro Nacionalitas, ubicado en Artilleros de 1847 #1495, colonia Chapultepec Oriente.

El acceso al recinto comenzará a las 20:00 horas, y el espectáculo dará inicio a las 21:00 horas. La entrada general tiene un costo de $499 pesos, más cargos por servicio.

La función es exclusiva para mayores de 18 años, ya que el contenido forma parte del material sin censura que caracteriza a Elizarrarás, y representa la etapa final de la gira antes de la grabación oficial de su especial de comedia.