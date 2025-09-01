Lady Gaga llega a “Wednesday” como la nueva y misteriosa profesora de Nevermore

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Netflix ha revelado el primer vistazo de Lady Gaga como Rosaline Rotwood, un personaje que se integrará al universo de Wednesday como una profesora en la Academia Nevermore, despertando tanto misterio como emoción entre los fanáticos.

La imagen difundida va acompañada de la frase “Una visión venenosa”, lo que refuerza la atmósfera oscura y enigmática que caracteriza a la serie. Se espera que Rosaline Rotwood juegue un papel clave en los nuevos capítulos, aunque los detalles de su historia aún se mantienen en secreto.

Lady Gaga interpretará a esta nueva figura académica en la Parte 2 de la primera temporada, que llegará a la plataforma el próximo 3 de septiembre. La serie, protagonizada por Jenna Ortega como Wednesday Addams, ha sido uno de los mayores éxitos de Netflix.

La inclusión de Gaga ha sido bien recibida por la audiencia, especialmente por su habilidad para encarnar personajes complejos, como lo ha demostrado en películas como House of Gucci y A Star Is Born.