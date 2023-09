Ladrones pidieron selfie y se dijeron fans de Bosé durante robo a su casa

España (MiMorelia.com).- El cantante español Miguel Bosé reveló parte de lo que vivió durante el robo que sufrió en su vivienda en la Ciudad de México hace unas semanas. Un ladrón hasta quería una selfie.

El intérprete de "Morena Mía" estuvo como invitado en el popular programa español "El Hormiguero" y ahí reveló que fue encañonado, que a sus hijos los separaron junto con las personas de la limpieza y que uno de los rateros le dijo "soy tu fan".

"Estábamos dormidos en mi casa y de repente me despierta alguien. Miro, veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes con metralletas y artillería pesada muy grande”.

El artista indicó que en ningún momento él o su familia sufrieron agresiones físicas. Pero si fueron atados y a las demás personas les taparon los ojos.

Uno de los delincuentes lo reconoció y le dijo que era su fan, otro incluso quería tomarse una selfie.

"En un determinado momento se me queda el jefe mirando y dice ‘chavos, es Miguel Bosé’. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió un selfie”, explicó Bosé.