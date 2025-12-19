Labubus llegarán al cine; Sony confirma película

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Labubus, los muñecos que conquistaron vitrinas, redes sociales y subastas digitales, darán el salto a la pantalla grande. Sony Pictures será el estudio encargado de producir la película basada en este fenómeno global, bajo la dirección de Paul King, cineasta detrás de Paddington y Wonka.

La confirmación marca un nuevo capítulo para unas figuras que, sin una narrativa tradicional, lograron convertirse en uno de los objetos más virales de 2025. El proyecto, sin embargo, apenas da sus primeros pasos y todavía guarda más preguntas que respuestas.

La información fue confirmada por The Hollywood Reporter, medio especializado que dio a conocer que Paul King asumirá la dirección del filme dedicado a los Labubus, en colaboración con Sony y Pop Mart, empresa creadora de los muñecos.

El reto no es menor. Los Labubus no deben su fama a una serie animada o a un universo narrativo previo, sino al deseo colectivo: ediciones limitadas, figuras agotadas en minutos, reventas a precios elevados y la aparición de versiones pirata, conocidas como los “Chafufus”. Un fenómeno más cercano al consumo cultural que a la tradición cinematográfica.

El tiempo dirá si la magia de los Labubus puede sostenerse más allá de la compra impulsiva y transformarse en una experiencia cinematográfica capaz de conectar con públicos de distintas generaciones.