La Venenito acaba en el suelo por arriesgado baile con La Kumbre Con K

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Venenito se subió a bailar con uno de los integrantes del grupo La Kumbre Con K y acabó en el suelo; todo quedó en video.

El momento, que sucedió en una de sus presentaciones ante cientos de personas, fue compartido por el grupo en sus redes sociales, donde se viralizó.

"- Mi jefa : como para bailar no estás pdjo

- Yo bailando

Toco soportar", escribió La Kumbre Con K junto con el video.

En los comentarios hubo quienes aseveraron que la caída se debió a que La Venenito "no soportó" lo alto de los tacones, mientras que otros usuarios envidiaron el momento.

"Ni yo me atrevo a tanto tacón"; "Hay no me cae que ahora sí conocí la envidia 😁 La Kumbre Con K Saludos con mucho cariño"; "Ella Soñada", fueron algunos de los comentarios.