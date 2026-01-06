La serie perfecta para maratonear este enero: “Las siete esferas” de Agatha Christie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres amante del misterio, el crimen elegante y los acertijos al estilo clásico, prepárate: Netflix estrenará este 15 de enero la miniserie Agatha Christie: Las siete esferas, una adaptación moderna del universo literario de la autora británica más famosa del género detectivesco.

La producción británica está basada en la novela El misterio de las siete esferas (The Seven Dials Mystery), publicada originalmente en 1929, y promete ser una de las ficciones más vistas a inicios de 2026.

Ambientada en una mansión campestre durante una fiesta aristocrática en Inglaterra, 1925, la historia comienza con una aparente broma que termina en un asesinato. Desde ahí, todos los invitados se convierten en sospechosos, mientras una organización secreta parece mover los hilos detrás del crimen.

El centro del relato es Lady Eileen “Bundle” Brent, una joven aristócrata decidida, valiente y muy lejos de los detectives tradicionales. Su curiosidad e intuición la llevan a desentrañar una red de secretos, traiciones y alianzas entre miembros de la alta sociedad británica.

La serie cuenta con un elenco británico destacado:

Mia McKenna-Bruce (How to Have Sex) como Bundle Brent

Helena Bonham Carter, Martin Freeman y Corey Mylchreest en papeles clave

¿Cuándo y dónde verla?

La miniserie Agatha Christie: Las siete esferas se estrenará este 15 de enero de 2026 y estará disponible exclusivamente en Netflix. La producción consta de tres episodios, ideales para maratonear en un fin de semana lleno de misterio, crímenes y secretos al estilo clásico de la autora británica.