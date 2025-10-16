La saga Crepúsculo regresará a las pantallas de Cinépolis este 6 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica saga juvenil Crepúsculo regresará a las pantallas grandes de México a partir del próximo 6 de noviembre, confirmó la cadena Cinépolis a través de sus redes sociales oficiales este jueves.
“¿Quién más está emocionad@ por regresar a #Forks conmigo?”, compartió la empresa en un post acompañado del cartel promocional con el mensaje “Por siempre empieza otra vez”.
La saga, basada en las novelas de Stephenie Meyer, sigue la historia de amor entre Bella Swan, una joven humana interpretada por Kristen Stewart, y Edward Cullen, un vampiro centenario encarnado por Robert Pattinson, así como su triángulo amoroso con Jacob Black, interpretado por Taylor Lautner.
Según el anuncio, las películas serán parte de la cartelera especial del programa Más Que Cine, por lo que se espera su proyección en complejos de Cinépolis de Morelia, y otros puntos del estado.
Las películas que integran la saga son:
Crepúsculo (2008)
Luna Nueva (2009)
Eclipse (2010)
Amanecer Parte 1 (2011)
Amanecer Parte 2 (2012)
Hasta el momento, Cinépolis no ha detallado si las películas se proyectarán en orden cronológico, en maratón o por fechas específicas. Tampoco se ha abierto la preventa de boletos, aunque se espera que ocurra en los próximos días vía app y sitio web oficial.
rmr