La saga Crepúsculo regresará a las pantallas de Cinépolis este 6 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica saga juvenil Crepúsculo regresará a las pantallas grandes de México a partir del próximo 6 de noviembre, confirmó la cadena Cinépolis a través de sus redes sociales oficiales este jueves.

“¿Quién más está emocionad@ por regresar a #Forks conmigo?”, compartió la empresa en un post acompañado del cartel promocional con el mensaje “Por siempre empieza otra vez”.

La saga, basada en las novelas de Stephenie Meyer, sigue la historia de amor entre Bella Swan, una joven humana interpretada por Kristen Stewart, y Edward Cullen, un vampiro centenario encarnado por Robert Pattinson, así como su triángulo amoroso con Jacob Black, interpretado por Taylor Lautner.