La Odisea: El regreso, una mirada íntima a los efectos de la guerra

El director Uberto Pasolini explicó que su intención no fue mostrar monstruos o dioses, sino centrarse en la dimensión humana y psicológica de los personajes, explorando la dificultad de reencontrarse con quienes permanecieron en casa y el impacto emocional del conflicto bélico. “Decidimos no salir nunca de la isla de Ítaca, para mantener la historia cercana y atemporal”, señaló.

Juliette Binoche destacó el punto de vista femenino que aporta a la historia, centrado en la espera, el amor y la relación madre-hijo. También resaltó la libertad creativa que el director otorgó al elenco, permitiendo que las emociones surgieran de forma orgánica durante las escenas.

El proyecto marca además el reencuentro actoral de Fiennes y Binoche, quienes compartieron créditos hace casi tres décadas en El paciente inglés. En esta versión, Odiseo no planea su venganza, sino que actúa impulsado por la incertidumbre y la necesidad de reconectar con su familia.

La Odisea: El regreso ya se encuentra en la cartelera de Cinépolis y Cinemex, sumándose a la tradición cinematográfica de adaptaciones de la epopeya homérica, como Ulysses (1954) y O Brother, Where Art Thou? (2000).

agm