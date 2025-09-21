La Novicia Rebelde tendrá única función de aniversario en Cinépolis de Escala Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El clásico musical La Novicia Rebelde regresará a la pantalla grande en el marco de su 60 aniversario, pero en Morelia sólo podrá disfrutarse en una única función especial.
De acuerdo con el portal oficial de Cinépolis, la cinta se proyectará el próximo martes 23 de septiembre a las 19:00 horas en Cinépolis Escala Morelia (Plaza Morelia), dentro de la cartelera de la iniciativa +QUE CINE, que trae de vuelta producciones icónicas en versiones restauradas.
Este reestreno corresponde a la versión remasterizada en 4K, lo que permitirá al público disfrutar con mayor detalle la historia protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer, considerada uno de los musicales más emblemáticos del cine.
La venta de boletos ya se encuentra disponible a través de la página web y la aplicación de Cinépolis.
